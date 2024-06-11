Katil İsrail ordusu "ambulans" diye yardım isteyen yaralı Filistinliyi infaz etti!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Filistinlinin İsrail güçlerince Kefr Dan'daki baskında öldürüldüğü belirtildi. Öte yandan İsrail askerlerinin baskında yaralı bir Filistinliyi infaz ettiği anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntüde yaralı halde yerde yatan ve acıyla feryat eden Filistinli gencin "ambulans" diye çevreden yardım istediği duyuluyor. O anlarda İsrail askerlerinin yaralı halde yerde yatan Filistinliye ateş etmeye devam ettiğini gösteren sesler yükseliyor. Şehadet getiren Filistinli gencin bir süre sonra hareketsiz kaldığı, yanında veya çevresinde herhangi bir silah olmadığı görülüyor. Öldürülen Filistinli gencin kimliğinin Ahmad Samudi olduğu bildirildi.

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