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Katil İsrail Kudüs Hatanesi'nin çevresini bombaladı

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Giriş: 23.10.2023 01:49
Katil İsrail ordusu Kudüs Hatanesi'nin çevresini bombaladı. Saldırıda çok sayıda ev yerle bir oldu, can kaybı da yaşandı.
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