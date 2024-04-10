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Katil İsrail kana doymuyor! Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti

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Giriş: 10.04.2024 18:14
Son dakika... İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti. 3 oğlu ve akrabaları öldürülen Hamas lideri Haniyye'den ilk açıklama geldi.
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