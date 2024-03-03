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Katil İsrail Gazze'de yardım bekleyenler sivilleri vurdu!

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Giriş: 03.03.2024 19:49
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.
Katil İsrail Gazze’de yardım bekleyenler sivilleri vurdu!
Katil İsrail Gazze'de yardım bekleyenler sivilleri vurdu!
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