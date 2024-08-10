Katil İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu bombaladı! En az 100 Filistinli can verdi

Son dakika haberine göre 7 Ekim 2024'ten bu yana Gazze'de katliam yapan katil İsrail, sivillerin sığındığı bir okulu vurdu. Alçak saldırıda 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.





Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.





SABAH NAMAZI KILARKEN VURDULAR

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.





Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.





İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.