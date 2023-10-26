Katil İsrail gazetecilerin ailelerini de hedef aldı! Al Jazeera muhabiri Wael Al-Dahdouh eşi ve çocuklarını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinden çok sayıda kişiyi öldü. Wael Al-Dahdouh'un eşi, oğlu ve kızı katil İsrail'in hava saldırısında öldürüldü. Canlı yayında Al Jazeera kanalından duyuran muhabir, "Meslektaşımız Wael Al Dahdouh’un eşi ve oğlu şehit oldu. Meslektaşımız Wael’e başsağlığı dileriz." diyerek açıkladı.