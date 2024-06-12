Katil İsrail Batı Şeria'da katliam yaptı! 6 Filistinli şehit edildi

Katil İsrail kana doymuyor. Batı Şeria'da düzenlenen baskında 6 Filistinli katledildi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, şehitlerden ikisi İsrail güçlerinin Kef Dan beldesinde abluka altına aldıktan sonra Energa anti-tank füzeleriyle havaya uçurduğu evden çıkarıldı. İşte detaylar...

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