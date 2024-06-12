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Katil İsrail Batı Şeria'da katliam yaptı! 6 Filistinli şehit edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 01:28
Katil İsrail kana doymuyor. Batı Şeria'da düzenlenen baskında 6 Filistinli katledildi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, şehitlerden ikisi İsrail güçlerinin Kef Dan beldesinde abluka altına aldıktan sonra Energa anti-tank füzeleriyle havaya uçurduğu evden çıkarıldı. İşte detaylar...
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