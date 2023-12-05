05 Aralık 2023, Salı
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Katil İsrail askerleri Batı Şeria’da zihinsel engelli bir Filistinliyi sıfır mesafeden vurdu
Tüm tepkilere rağmen Gazze’de 2 aydır katliam yapan katil İsrail, Filistinli halkı dünyanın gözü önünde acımasızca vurmaya devam ediyor. Çoluk çocuk demeden binlerce kıyım yapan İsrail, Batı Şeria’nın El Halil kendinde bir zihinsel engelli bir Filistinliyi sıfır mesafeden vurarak yaraladı.