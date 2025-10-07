07 Ekim 2025, Salı

Katil İsrail 2 yıldır Gazze'de soykırım yapıyor
Katil İsrail 2 yıldır Gazze’de soykırım yapıyor

Katil İsrail 2 yıldır Gazze'de soykırım yapıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 09:55
Terör devleti İsrail tarafından her gün 27'si çocuk 92 Filistinli öldürüldü.
