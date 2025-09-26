Katil BM’de konuşurken salonu terk ettiler!

Birleşmiş Milletler oturumunda İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu kürsüye çıktığı anda salon karıştı. Pek çok diplomat ve katılımcı, alkışlarla protesto ederek salonu terk etti. Netanyahu konuşmaya başlamadan önce dahi birçok heyetin salonu boşaltması, İsrail yönetimine yönelik tepkilerin geldiği boyutu gözler önüne serdi.

