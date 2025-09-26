26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Katil BM'de konuşurken salonu terk ettiler!
Katil BM’de konuşurken salonu terk ettiler!

Katil BM'de konuşurken salonu terk ettiler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 16:50
Birleşmiş Milletler oturumunda İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu kürsüye çıktığı anda salon karıştı. Pek çok diplomat ve katılımcı, alkışlarla protesto ederek salonu terk etti. Netanyahu konuşmaya başlamadan önce dahi birçok heyetin salonu boşaltması, İsrail yönetimine yönelik tepkilerin geldiği boyutu gözler önüne serdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil BM’de konuşurken salonu terk ettiler!
Katil BM’de konuşurken salonu terk ettiler!
Katil BM'de konuşurken salonu terk ettiler!
ABD’li senatöre kızından İsrail tepkisi!
ABD'li senatöre kızından İsrail tepkisi!
Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor!
Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor!
Gazze’de katliam sürüyor!
Gazze’de katliam sürüyor!
İsrail, Gazze’de mülteci kampını vurdu: 1’i çocuk 2 ölü
İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu: 1'i çocuk 2 ölü
Tarihi zirveye ait yeni görüntüler A Haber’de!
Tarihi zirveye ait yeni görüntüler A Haber'de!
Beyaz Saray’da tarihi zirvede neler konuşuldu?
Beyaz Saray'da tarihi zirvede neler konuşuldu?
Trump’ın o hareketi Netanyahu’ya mesajdı
"Trump'ın o hareketi Netanyahu'ya mesajdı"
Ekvador’da hapishanede isyan: 17 ölü
Ekvador’da hapishanede isyan: 17 ölü
Trump’tan Erdoğan’a övgü: Suriye’yi kurtaran lider
Trump’tan Erdoğan’a övgü: “Suriye’yi kurtaran lider”
Beyaz Saray’da tarihi zirve, tarihi kareler!
Beyaz Saray'da tarihi zirve, tarihi kareler!
Başkan Erdoğan Beyaz Saray’dan ayrıldı!
Başkan Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrıldı!
Daha Fazla Video Göster