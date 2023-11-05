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Katil Bibi'ye yolun sonu gözüküyor! Binlerce İsrailliden Netanyahu'nun evinin önünde protesto

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Giriş: 05.11.2023 00:45
Katil İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik insanlık dışı katliamı içinde vicdan kırıntısı olan herkesin tepkisine yol açıyor. İsrailliler Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu önünde toplandı. Netanyahu'nun istifasını isteyen protestocular "Katil Bibi" diye slogan attı. İsrail polisi, protestonun yasadışı olduğunu söylerken, protestoculara müdahale etti.
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