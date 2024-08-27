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Katar'dan İran'a kritik ziyaret

Katar'dan İran'a kritik ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 13:35
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani İran'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. İranlı mevkidaşı ile bir araya gelen Al Sani, İran'a hangi mesajları iletti? Tahran'a dönüyoruz. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
Katar’dan İran’a kritik ziyaret
Katar'dan İran'a kritik ziyaret
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