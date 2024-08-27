Katar’dan İran’a kritik ziyaret

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani İran'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. İranlı mevkidaşı ile bir araya gelen Al Sani, İran'a hangi mesajları iletti? Tahran'a dönüyoruz. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.