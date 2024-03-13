13 Mart 2024, Çarşamba
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Katar’dan Gazze’de ateşkes açıklaması! ABD istihbaratında İsrail raporu
Katar'dan yeni bir ateşkes açıklaması geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Zorluklar olsa da ateşkes için çabalar sürüyor" dedi ama kısa sürede bir ateşkesin zor olduğunun da altını çizdi. Bu arada, ABD ile İsrail arasındaki gerilim artıyor. ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyhu ile bir araya gelme gibi bir planının olmadığını söyledi.