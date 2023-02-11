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Katar Emiri Al Sani'den Türkiye'deki depremzedeler için maddi destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2023 10:19
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağışta bulundu.
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