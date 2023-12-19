Kassam Tugaylarının Siyonist avı! D9 buldozeri hurdaya döndü, ABD’nin milyon dolarları yok oldu

Gazze’de kundaktaki bebeklere kadar öldüren ve bununla övünen cani İsrail askerleri Kassam Tugaylarının gazabına uğramak için sırasını bekliyor. Üst üste yediği darbelerle havaya uçan işgalci ordusu, uluslararası desteğin azalmasıyla kırılma noktasına geldi. Son günlerde can çekişen katiller artık güç algısı çabalarına bile giremiyor. Hamas’ın gücü karşısında şaşkına uğrayan toplama Siyonistler, ABD’den gelen yüz milyonlarca dolarlık mühimmatlarla cehenneme göç ediyor. Son olarak Kassam Tugayları İsrail’e ait D9 buldozerini hurdaya çevirdi. İşte o görüntüler…