Kassam Tugayları’ndan yeni paylaşım: Saklanan İsrail askerleri böyle etkisiz hale getirildi

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın savunması devam ediyor. Kassam Tugayları, sosyal medya üzerinden yeni görüntüler yayınladı. Söz konusu görüntülerde, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, Cibaliye yakınlarında işgalci İsrail askerleri etkisiz hale getirildi.

Kassam Tugayları tarafından siyonist ordusuna füze saldırısı gerçekleştirildi. Gazze'nin kuzeyinde, Cibaliye'nin batısında bulunan Saftevi Kavşağı yakınlarında bir siyonist gücün saklandığı eve yönelik gerçekleştirilen saldırıya dair görüntüler telegram hesaplarında paylaşıldı.

Bu saldırı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının 444'üncü gününe girdiği ve Siyonist (rejim) ordunun bu şeritteki direnişin askeri gücünü yok etme iddiasında olduğu bir dönemde gerçekleştirildi.