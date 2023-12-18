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Kassam Tugaylarından işgalcilere şok mesaj: Gazze’de tünel bulan İsrail duvara tosladı! “Geç geldiniz, görev tamamlandı! | İşte o görüntüler

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Giriş: 18.12.2023 18:57
Kassam Tugayları işgalci İsrail ordusuna peş peşe yenilgi yaşatıyor. Üst üste bombardımanlarıyla soykırımcıları yerin dibine sokan Hamas’tan yeni görüntü geldi. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de tünel bulan İsrail güçlerine, "Geç geldiniz, görev tamamlandı" mesajını içeren bir video paylaştı.
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