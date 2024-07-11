Kassam Tugaylarından işgalcilere ağır darbe!

Hamas'ın askeri kanadı durumundaki İzzeddin Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar düzenleyen Siyonist işgal güçlerine kesintisiz sürdürdüğü direnişin 278'inci gününde de ağır darbeler vurmayı başardı. Kassam Tugayları, bir adet patlayıcıyla imha ettikleri işgalci İsrail tankının havaya uçtuğu anları yayınladı. İşte o görüntüler...

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