Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını! Böyle hezimete uğradılar

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken Kaasam Tugayları ise büyük bir örneği sergiliyor. Son olarak Kassam Kassam Tugayları Tel Al Hava mahallesinde israil askerlerini ve tanklarını düşürdükleri 4 aşamalı bir pusuya ait görüntüleri yayınladı. Gece baskınında neye uğradıklarını şaşıran İsrail ordusu, işte böyle hezimete uğradı. İşte o anlar...

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