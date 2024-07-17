17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını! Böyle hezimete uğradılar

Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını! Böyle hezimete uğradılar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2024 22:05
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken Kaasam Tugayları ise büyük bir örneği sergiliyor. Son olarak Kassam Kassam Tugayları Tel Al Hava mahallesinde israil askerlerini ve tanklarını düşürdükleri 4 aşamalı bir pusuya ait görüntüleri yayınladı. Gece baskınında neye uğradıklarını şaşıran İsrail ordusu, işte böyle hezimete uğradı. İşte o anlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını!
Kassam Tugaylarından işgalci İsrail ordusuna gece baskını!
Herkes neden savaş geliyor diyor?
Herkes neden "savaş geliyor" diyor?
Gizli servis Trump vurulsun mu istedi?
Gizli servis Trump "vurulsun" mu istedi?
Biden yalnız kaldı, büyük hezimet yaşayacak
"Biden yalnız kaldı, büyük hezimet yaşayacak"
Baltayla oğlunu öldürdü meditasyon yaptı!
Baltayla oğlunu öldürdü meditasyon yaptı!
50 savaş gemisi ile dünyaya mesaj
50 savaş gemisi ile dünyaya mesaj
Avrupa ülkeleri aşırı sıcakların pençesinde!
Avrupa ülkeleri aşırı sıcakların pençesinde!
Dünyayla temas kurmamış kabile görüntülendi
Dünyayla temas kurmamış kabile görüntülendi
Almanya zorunlu askerliğe dönecek mi?
Almanya zorunlu askerliğe dönecek mi?
Göstericiler taş attı polis ateş açtı
Göstericiler taş attı polis ateş açtı
Harediler askere gitmemek için direniyor!
Harediler askere gitmemek için direniyor!
Brüksel ve Budapeşte arasında ipler gerildi!
Brüksel ve Budapeşte arasında ipler gerildi!
Daha Fazla Video Göster