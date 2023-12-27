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Kassam Tugayları işgalci İsrail tanklarını hedef aldığı görüntüleri paylaştı

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Giriş: 27.12.2023 22:55
Son dakika haberi... Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki işgalci İsrail ordusuna nefes aldırmıyor. Yeni görüntüleri paylaşan Kassam Tugayları, Siyonist tanklarını ve askerlerini tek tek avladı. İşte o anlar...
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