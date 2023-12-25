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Kassam Tugayları, Gazze’nin güneyin İsrail’e üstünlük sağladı! Katiller sivilleri vurmaya devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 09:23
Güncelleme:25.12.2023 09:25
İsrail Gazze'de katliamı sürdürürken, kassam tugaylarından ağır bir darbe daha aldı. İsrail ordusu 24 saatte 14 askerini daha çatışmalarda kaybetti. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı da 20 bin 427'ye yükseldi.
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