Kassam Tugayları, Gazze’nin güneyin İsrail’e üstünlük sağladı! Katiller sivilleri vurmaya devam ediyor

İsrail Gazze'de katliamı sürdürürken, kassam tugaylarından ağır bir darbe daha aldı. İsrail ordusu 24 saatte 14 askerini daha çatışmalarda kaybetti. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı da 20 bin 427'ye yükseldi.

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