Kassam Tugayları Gazze’de şov yapıyor! İşgalci İsrail askerlerinin bulunduğu cipi havaya uçurdu | İşte cehenneme yolculuğun görüntüleri

Gazze’de insan kıyımı yapan işgalci İsrail, Kassam Tugaylarının roketlerinden kaçamıyor. Siyonist İsrail, henüz savaş bitmeden Doğu Kudüs’te yerleşim yerleri hayali kurarken Hamas’ın gücüne karşılık veremeyecek rotayı cehenneme çeviriyor. Peş peşe darbeleriyle katilleri çaresiz bırakan Kassam Tugayları yine bir direniş örneği sergiledi. Uluslararası desteğini kaybeden katil İsrail askerlerinin bulunduğu cip havaya uçtu. Kassam Tugayları o görüntüleri paylaştı. İşte cehenneme yolculuğun görüntüleri…