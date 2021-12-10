Kasabada kar yağışı yasaklandı! Sebebi duyanların ağızlarını açık bıraktı

Fransa'nın Güneydoğusu’nda doğal güzelliğiyle ünlü bir kasabada artık kar yağışı yasak. Yasağın sebebi ise Macron yönetimini protesto etmek. Çünkü karla mücadele konusunda kasabaya finansal destek sağlanmadı. Kasaba yönetimi de çareyi kar yağışını yasaklamakta buldu. İşte o ilginç protesto…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN