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Kasabada kar yağışı yasaklandı! Sebebi duyanların ağızlarını açık bıraktı

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Giriş: 10.12.2021 15:51
Fransa'nın Güneydoğusu’nda doğal güzelliğiyle ünlü bir kasabada artık kar yağışı yasak. Yasağın sebebi ise Macron yönetimini protesto etmek. Çünkü karla mücadele konusunda kasabaya finansal destek sağlanmadı. Kasaba yönetimi de çareyi kar yağışını yasaklamakta buldu. İşte o ilginç protesto…
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