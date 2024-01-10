Kartel üyeleri Ekvador'da canlı yayına silahlı baskın düzenledi! Spikerin cebine dinamit ve bomba koydular .

Uyuşturucu çetesi liderinin hapishaneden firar etmesinin ardından olağanüstü hal ilan edilen Ekvador’da 'Kartel' üyeleri, bir televizyon kanalının canlı yayınını bastı ve gazetecileri rehin aldı. Spikerin cebine dinamit ve bomba koyan çete üyeleri, polisin peşlerini bırakmasını söylettirdiler.