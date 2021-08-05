05 Ağustos 2021, Perşembe
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Karı-koca sokak ortasında terör estirdiler! Tartışmalı af kararı
ABD'de Floyd cinayetiyle fitili ateşlenen "ırkçılık karşıtı" protestolar, hafızalardan silinmeyen çarpıcı olaylara sahne olmuştu. Onlardan biri de tüfekle sokağa inerek protestocuları tehdit eden avukat çiftti. Yaşananlardan aylar sonra açıklama yapan valilik, söz konusu çiftin affedildiğini bildirdi. Tartışmalı karar tepkileri de beraberinde getirdi.