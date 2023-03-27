Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! İngiliz savaş uçaklarına Rusya'dan füzeli tehdit

Karadeniz bir kez daha Batı ile Rusya arasında gerilimli dakikalara sahne oldu. İngiltere'den kalkan keşif uçağı ile İngiltere'nin Kıbrıs üssünden gelen Eurofighter avcı uçakları Moskova'nın tek taraflı uçuşa yasak bölge ilan ettiği sahaya yaklaştı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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