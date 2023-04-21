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Karadeniz gazı dünya basınında

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2023 14:40
Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık ateşi dünyanın gündeminde. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın karaya çıkarılması geniş yankı buldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
Karadeniz gazı dünya basınında
Karadeniz gazı dünya basınında
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