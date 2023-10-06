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Karadağ’ın en tembelleri belli oldu! 49 gün yatarak bin Euro kazandılar

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Giriş: 06.10.2023 16:45
Karadağ'da geleneksel tembellik yarışmasının sonucu belli oldu. Bin 200 saate yakın süre yatan 2 kişi, hem bin Euro kazandı, hem de "en tembel kişi" unvanını aldı.
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Yatarak bin Euro kazandılar
Yatarak bin Euro kazandılar
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