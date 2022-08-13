13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Karadağ'da silahlı saldırı! Önce ailesini sonra yoldan geçenleri vurdu: 11 ölü
Karadağ'ın Cetinje kentinde bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtildi.