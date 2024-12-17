Karadağ parlamento oturumunda sis bombalı protesto!

Karadağ Parlamentosu Anayasa Komisyonu oturumunda, Anayasa Mahkemesi hakimlerinin seçim sürecine ilişkin şiddetli tartışmaların yaşandığı sırada, muhalif milletvekilleri anayasanın ihlal edildiğini ve ülkede "anayasal bir darbe girişimi" yaşandığını öne sürdü. Tartışmaların hararetlendiği komisyon toplantısında, protesto amacıyla salona sis bombası atan muhalefet, tepkilerini sert bir şekilde dile getirdi. Olayın ardından güvenlik görevlileri salonda müdahale ederek sis bombalarını etkisiz hale getirdi.

Muhalif milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi hakimlerinin seçim sürecindeki tutumunun anayasa ile çeliştiğini savunarak, ülkede hukukun üstünlüğü ilkesinin tehdit altında olduğunu belirtti. Parlamento binasında yaşanan bu olay, ülkede siyasi gerilimin arttığı bir dönemde meydana gelirken, taraflar arasındaki tansiyonun nasıl gelişeceği merak konusu oldu.