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Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi

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Giriş: 24.09.2023 10:29
Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili "zafer anıtı" olarak kullandığı, işgal döneminde Şuşa-Hankendi yolunda yer alan tank, Bakü'ye getirildi.
Karabağ’ın işgalinin sembolü tank Bakü’de
Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'de
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