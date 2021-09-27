27 Eylül 2021, Pazartesi
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Karabağ'ı kurtarma operasyonunun yıl dönümü
Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıl Ermeni işgali altında kalan topraklarını kurtarmak için başlattığı ve zaferle sonuçlanan harekat, 1 yıl önce 27 Eylül'de başlamıştı. Azerbaycanlılar operasyonun yıl dönümünde, tarihi zaferin elde edilmesi için canlarını veren askerlerin bulunduğu mezarlığa akın etti. A Haber Yurt-İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak detayları bölgeden aktardı.