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Karabağ'da yakıt deposunda patlama meydana geldi: Çok sayıda ölü 200'den fazla yaralı var

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Giriş: 26.09.2023 01:27
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
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