Karabağ savaşı Türkiye'yi gözde yaptı! ABD Türkiye'den alımları artırdı

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'dan topraklarını kurtardığı Karabağ savaşı sonrasında dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Teknolojisiyle dikkat çeken Türkiye, ürettiği silahlarla gözdeler arasına girdi. Türkiye'nin ihracat istatistikleri de merak uyandırdı. Savunma ve havacılık sanayi sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü.