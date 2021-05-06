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Karabağ savaşı Türkiye'yi gözde yaptı! ABD Türkiye'den alımları artırdı

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Giriş: 06.05.2021 12:51
Güncelleme:06.05.2021 13:00
Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'dan topraklarını kurtardığı Karabağ savaşı sonrasında dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Teknolojisiyle dikkat çeken Türkiye, ürettiği silahlarla gözdeler arasına girdi. Türkiye'nin ihracat istatistikleri de merak uyandırdı. Savunma ve havacılık sanayi sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü.
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