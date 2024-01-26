Kara gömülen şehir! Evlerin 2. katına kadar kar

Amerika Birleşik Devletleri'nde can alan kar fırtınasının bir benzeri de Rusya'nın doğusu ve Japonya'da etkili oluyor. Sakalin Adası'nda kar kalınlığı evlerin 2. katına ulaştı. Bölge sakinleri tünel açarak evlerinden çıkmaya çalışıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN