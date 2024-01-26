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Kara gömülen şehir! Evlerin 2. katına kadar kar

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 16:50
Amerika Birleşik Devletleri'nde can alan kar fırtınasının bir benzeri de Rusya'nın doğusu ve Japonya'da etkili oluyor. Sakalin Adası'nda kar kalınlığı evlerin 2. katına ulaştı. Bölge sakinleri tünel açarak evlerinden çıkmaya çalışıyor.
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