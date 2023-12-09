Kapıda kaldılar! İşte İngiltere Başbakanı Sunak ve konuğunun o anları

Birleşik Krallık'ı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 10 numaraya yaptığı ziyaret dikkat çeken anlara sahne oldu. Rutte, ev sahibi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile kapıda kaldı. İşte o anlar...

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