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Kapıda kaldılar! İşte İngiltere Başbakanı Sunak ve konuğunun o anları

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 09.12.2023 19:57
Birleşik Krallık'ı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 10 numaraya yaptığı ziyaret dikkat çeken anlara sahne oldu. Rutte, ev sahibi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile kapıda kaldı. İşte o anlar...
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