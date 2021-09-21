21 Eylül 2021, Salı
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Kanarya Adaları'nda volkan patlaması! Binlerce kişi tahliye edildi
İspanya turizminin gözdesi Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağının patlamasının ardından dünyanın gözü bu bölgeye çevrildi. 22 bin deprem kaydedildiği açıklanırken alevler etrafı sardı. Şans eseri çevrede kimse olmazken Las Palmas dakikalar içinde yeryüzündeki cehenneme dönüştü.