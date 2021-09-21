Kanarya Adaları'nda volkan patlaması! Binlerce kişi tahliye edildi

İspanya turizminin gözdesi Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağının patlamasının ardından dünyanın gözü bu bölgeye çevrildi. 22 bin deprem kaydedildiği açıklanırken alevler etrafı sardı. Şans eseri çevrede kimse olmazken Las Palmas dakikalar içinde yeryüzündeki cehenneme dönüştü.