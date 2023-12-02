02 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kanadalı sanatçı Abel Tesfaye'den Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım

Kanadalı sanatçı Abel Tesfaye'den Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2023 10:23
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), "The Weeknd" sahne adıyla tanınan ünlü Kanadalı sanatçı ve WFP İyi Niyet Elçisi Abel Tesfaye'nin, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.
İsrail Gazze’de 400’den fazla yeri vurdu
İsrail Gazze’de 400’den fazla yeri vurdu
Tesfaye’den Gazze’ye milyonluk yardım
Tesfaye'den Gazze'ye milyonluk yardım
Hem vurdular hem de böyle izlediler
Hem vurdular hem de böyle izlediler
Katil İsrail Gazze’ye yine ölüm yağdırıyor
Katil İsrail Gazze'ye yine ölüm yağdırıyor
ABD’den teröre milyar dolarlık yardım ve yataklık!
ABD’den teröre milyar dolarlık yardım ve yataklık!
İsrailli esir: “Bana çok iyi davrandılar”
İsrailli esir: “Bana çok iyi davrandılar”
Arjantin lideri dolarizasyon planından vazgeçti
Arjantin lideri dolarizasyon planından vazgeçti
İran’dan ABD’ye gözdağı gibi tatbikat
İran'dan ABD'ye gözdağı gibi tatbikat
Avrupa’da 3 kişiden 1’i öğün atlıyor
Avrupa’da 3 kişiden 1’i öğün atlıyor
Batı geri adım mı atıyor?
Batı geri adım mı atıyor?
Alman Cumhurbaşkanı’nı kimse karşılamadı!
Alman Cumhurbaşkanı'nı kimse karşılamadı!
Gazzeli dedenin acılı hikayesi! Torununun yiyemediği meyveyi bile saklıyor
Gazzeli dedenin acılı hikayesi! Torununun yiyemediği meyveyi bile saklıyor
Daha Fazla Video Göster