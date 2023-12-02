02 Aralık 2023, Cumartesi
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Kanadalı sanatçı Abel Tesfaye'den Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), "The Weeknd" sahne adıyla tanınan ünlü Kanadalı sanatçı ve WFP İyi Niyet Elçisi Abel Tesfaye'nin, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.