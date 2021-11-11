Kanada'dan İsrail'e karşı Filistin kampanyası! Çocuk zulmüne karşı çıktılar

Kanada, işgalci İsrail'in Filistinli çocuklara zulmünü konuşuyor. Kanada Federal Parlamentosu, İsrail'e karşı imza kampanyası başlattı. Masaya yatırılan konu kapsamında, "İsrail'in işgali altındaki Filistin'deki çocuklara yönelik muamelesini gözden geçirmek için parlamentonun Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi tarafından acil bir çalışmada bulunmaya çağırıyoruz" denildi.