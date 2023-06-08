08 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kanada’daki yangınların dumanı ABD’ye ulaştı! New York seması sarıya döndü

Kanada’daki yangınların dumanı ABD’ye ulaştı! New York seması sarıya döndü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2023 15:42
Kanada'da süren orman yangınları ABD'yi de etkiledi. Yangınlardan yükselen dumanlar, New York kentine kadar ulaştı. Şehirde kırmızı alarm durumuna geçildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
New York seması sarıya döndü
New York seması sarıya döndü
Sırbistan’da kitlesel protestolar!
Sırbistan'da kitlesel protestolar!
Fransa’da tartışmalı Terör Yasası
Fransa'da tartışmalı Terör Yasası
Yunanistan’da seçim çıkmazı!
Yunanistan’da seçim çıkmazı!
NATO’dan Rusya’ya gözdağı
NATO'dan Rusya'ya gözdağı
ABD’deki LGBT sapkınlığına karşı protesto
ABD’deki LGBT sapkınlığına karşı protesto
Rusya’dan NATO’ya misilleme!
Rusya'dan NATO'ya misilleme!
Şok görüntü! Baraj havaya uçuruldu
Şok görüntü! Baraj havaya uçuruldu
NATO’ya girmek isteyen İsveç’te PKK gösterisi
NATO’ya girmek isteyen İsveç’te PKK gösterisi
Kabine dünya gündeminde!
Kabine dünya gündeminde!
Ermenistan’dan skandal harita
Ermenistan'dan skandal harita
PKK yandaşlarından alçak provokasyon
PKK yandaşlarından alçak provokasyon
Daha Fazla Video Göster