Kanada'daki saldırıda İslamofobi şüphesi! 4 kişi hayatını kaybetti

Kanada polisi, bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü ve 4 kişinin öldüğü saldırının, İslamofobik nedenlerle yapılmış olabileceğini açıkladı. London Polis Şefi Steve Williams konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kurbanların, İslam inancından dolayı bu saldırıda hedef alındığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.