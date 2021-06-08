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Kanada'daki saldırıda İslamofobi şüphesi! 4 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2021 09:45
Güncelleme:08.06.2021 09:48
Kanada polisi, bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü ve 4 kişinin öldüğü saldırının, İslamofobik nedenlerle yapılmış olabileceğini açıkladı. London Polis Şefi Steve Williams konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kurbanların, İslam inancından dolayı bu saldırıda hedef alındığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
4 kişinin öldüğü saldırıda İslamofobi şüphesi!
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