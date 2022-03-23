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Kanada'da toplantıyı bastı, Bakana seslendi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2022 12:24
Güncelleme:23.03.2022 12:24
Yazar ve aktivist Yves Engler, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin düzenlediği toplantıyı bastı, "kendinizden utanın, bizi 3. Dünya Savaşı'na sürüklüyorsunuz" dedi. Yazar, dışişleri bakanına seslenirken, bir yandan da o anları anbean görüntüledi.
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