23 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kanada'da toplantıyı bastı, Bakana seslendi!
Yazar ve aktivist Yves Engler, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin düzenlediği toplantıyı bastı, "kendinizden utanın, bizi 3. Dünya Savaşı'na sürüklüyorsunuz" dedi. Yazar, dışişleri bakanına seslenirken, bir yandan da o anları anbean görüntüledi.