Kanada’da toplantıyı bastı, Bakana seslendi!

Yazar ve aktivist Yves Engler, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin düzenlediği toplantıyı bastı, "kendinizden utanın, bizi 3. Dünya Savaşı'na sürüklüyorsunuz" dedi. Yazar, dışişleri bakanına seslenirken, bir yandan da o anları anbean görüntüledi.