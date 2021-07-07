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Kanada'da tarihinin en büyük çocuk istismarı! Skandalın ardından Kanada hükümetinden ''Çocuk Refahı'' anlaşması

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2021 15:52
Güncelleme:07.07.2021 15:52
Kanada tarihinin en karanlık sayfası olarak kayıtlara geçen yatılı kilise okullarındaki çocuk istismarının yankıları sürüyor. Kilise ile hükümeti karşı karşıya getiren skandal sonrası kanada başbakanı Justin Tredau, çocukların bakımı için yerli topluma tam yetki veren bir anlaşma imzalandığını duyurdu.
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