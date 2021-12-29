29 Aralık 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kanada’da rekor! Son 50 yılın en soğuk günü...
Kanada’nın kuzey ve batı bölgelerinde son üç gündür etkili olan soğuk hava dalgasında, 42 farklı noktada rekor sıcaklık düşüşleri kaydedildi. Kanada Meteoroloji Ajansı, aşırı soğukların yeni yıla kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.