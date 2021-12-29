Kanada’da rekor! Son 50 yılın en soğuk günü...

Kanada’nın kuzey ve batı bölgelerinde son üç gündür etkili olan soğuk hava dalgasında, 42 farklı noktada rekor sıcaklık düşüşleri kaydedildi. Kanada Meteoroloji Ajansı, aşırı soğukların yeni yıla kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.