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Kanada’da rekor! Son 50 yılın en soğuk günü...

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Giriş: 29.12.2021 09:15
Kanada’nın kuzey ve batı bölgelerinde son üç gündür etkili olan soğuk hava dalgasında, 42 farklı noktada rekor sıcaklık düşüşleri kaydedildi. Kanada Meteoroloji Ajansı, aşırı soğukların yeni yıla kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.
Rekor! Son 50 yılın en soğuk günü...
Rekor! Son 50 yılın en soğuk günü...
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