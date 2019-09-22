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22.09.2019
Kamyon kalabalığın arasına daldı 10 ölü, 16 yaralı |Video
Meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı. 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Kaza, Hunan bölgesindeki Xiangtan şehrinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı. Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazaya dair inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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