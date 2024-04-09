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Kalkış yapan uçağın motor kapağı düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 08:42
Bir süredir adı güvenlik krizleriyle anılan Amerikan havacılık devi Boeing, yine akılalmaz bir olayla dünya gündemine oturdu. Southwest Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkış sırasında motor kapağı koptu ve kanatlardan birine çarptı.
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Kalkış yapan uçağın motor kapağı düştü
Kalkış yapan uçağın motor kapağı düştü
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