Kalkış yapan uçağın motor kapağı düştü

Bir süredir adı güvenlik krizleriyle anılan Amerikan havacılık devi Boeing, yine akılalmaz bir olayla dünya gündemine oturdu. Southwest Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkış sırasında motor kapağı koptu ve kanatlardan birine çarptı.

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