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Kahraman ilan edilecek! Rus tanklarını durdurmak için köprüyü kendisiyle birlikte havaya uçurdu anların görüntüsü ortaya çıktı!

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Giriş: 26.02.2022 11:03
Güncelleme:26.02.2022 11:05
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Vitaliy Skakun adlı bir askerin, düşmanı durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurduğunu duyurdu. Orduda mühendis olan Skakun'un köprüden ayrılamadan havaya uçtuğu belirtildi. Skakun'un yaptıkları ülkede gündem oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu kahramanlığından ötürü askere kahramanlık nişanı verileceğini açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Vitaliy Skakun adlı bir askerin, düşmanı durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurduğunu duyurdu. Orduda mühendis olan Skakun'un köprüden ayrılamadan havaya uçtuğu belirtildi. Skakun'un yaptıkları ülkede gündem oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu kahramanlığından ötürü askere kahramanlık nişanı verileceğini açıkladı.
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