Kadın yolcu uçakta rezalet çıkardı! Maske kavgasında herkesi şoke eden anlar

İspanya'dan İtalya giden yolcu uçağında yaşananlar yolcuları şoke etti. Koronavirüs salgını nedeniyle hava ulaşımında maske kullanımının zorunlu olması dünyanın çeşitli yerlerinde uçaklarda şiddetli kavgalar çıkmasına neden oluyor. Bu kavgaların son örneğinde ise yolcular neye uğradıklarına şaşırdı.