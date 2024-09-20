Kadın polis araçtan araca atladı!

Amerika Birleşik Devletleri’nde filmleri aratmayan anlar kameralara yansıdı. Bir sürücü direksiyonda fenalaşınca polis harekete geçti. Ekip arkadaşı direksiyonu yardım için kırdı kadın polis araçtan araca böyle atladı.

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