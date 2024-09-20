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Kadın polis araçtan araca atladı!

Kadın polis araçtan araca atladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Damla Karasu
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Giriş: 20.09.2024 13:15
Amerika Birleşik Devletleri’nde filmleri aratmayan anlar kameralara yansıdı. Bir sürücü direksiyonda fenalaşınca polis harekete geçti.  Ekip arkadaşı direksiyonu yardım için kırdı kadın polis araçtan araca böyle atladı.
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