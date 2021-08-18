19 Ağustos 2021, Perşembe
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Kabil'den tahliye izdihamına ABD'de soruşturma | İniş takımlarında insan kalıntıları bulundu
Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle beraber halk korku içerisinde kabil havalimanına akın etmişti. ABD Hava Kuvvetleri, yüzlerce Afgan'ın kanatlarına tırmanmaya çalıştığı o uçağı mercek altına aldı. .uçağın iniş takımlarında insan kalıntıları bulunmasının ardından, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.